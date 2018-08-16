Один человек погиб и ещё один пострадал в результате обрушения в шахте Северопесчанская в Свердловской области.

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате обрушения в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области.Как передает телеканал "Россия 24", по предварительным данным, произошел отвал железной руды на глубине 255 метров.Всего в момент обрушения в шахте находился 131 горняк. Но как отметили в экстренных службах, необходимости в эвакуации остальных работников — не было.Следственный комитет России по региону проводит проверку случившегося.