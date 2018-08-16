Он продлится до 16 сентября

Он продлится до 16 сентябряВ муниципальной художественной галерее с 22 августа стартует проект «Месяц фотографии в Костроме».Он начнется с выставки художественных и документальных снимков «Угол зрения». В ней примут участие известные городские фотографы - Елена Рубинская, Игорь Груздев и Валентин Завьялов, фотожурналисты Сергей Калинин и Леонид Маркеев, Юрий Чеботарев и Михаил Графика, Михаил Гордиенко, Евгений Трейаль, Федор Кузнецов, Николай Феофанов, а также Юрий Цыпылов.Экспозиция будет работать 16 сентября. Она представляет собой диалог авторов между собой и одновременно со зрителем.