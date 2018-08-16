Злоумышленники похитили имущество соседки, которое она на время ремонтных работ выставила на лестничную площадку.

В начале августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району за помощью обратилась 39-летняя местная жительница. Заявительница пояснила, что из подъезда жилого дома неизвестный похитил принадлежащее ей имущество стоимостью более 5 000 рублей.Полицейские установили, что в квартире потерпевшей проходил ремонт, в связи с чем она временно выставила на лестничную площадку газовый котел и чугунную батарею.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению кражи причастны 29-ти и 17-летний местные жители, один из которых проживал по соседству с потерпевшей.Подозреваемые были задержаны и дали признательные показания.Реализовать похищенное фигурантам не удалось. Имущество изъято и возвращено законной владелице.14 августа текущего года следственным отделом Юрьев-Польского ОМВД в отношении двоих местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).