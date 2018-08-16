Российская теннисистка Елена Веснина объявила о том, что не примет участия в заключительном турнире сезона серии Большого шлема – Открытом чемпионате США. Россиянка объяснила такое решение полученной травмой колена левой ноги.

Российская теннисистка Елена Веснина объявила о том, что не примет участия в заключительном турнире сезона серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США. Россиянка объяснила такое решение полученной травмой колена левой ноги.О решении Весниной сообщает Twitter-аккаунт WTA Insider.На данный момент теннисистка продолжает восстановление. Ранее она уже пропустила еще один турнир "Большого шлема" – Уимблдон. Претенденткой на место Весниной в основной сетке US Open является чешка Маркета Вондроушова.Отметим, что турнир пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.