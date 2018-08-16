Google научил искусственный интеллект ставит врачебные диагнозы, пока по офтальмологии, но планы корпорации далеко идущие. Подробности – в программе Вести.net.

Искусственный интеллект Google ставит диагнозы почти также точно, как опытный офтальмолог. Подразделение поискового гиганта DeepMind, то самое, что создает программы, обыгрывающие людей в шахматы, натренировало нейронные сети на определение 50 глазных заболеваний, точность достигает 94%.Разработанный DeepMind алгоритм сканирует снимки глаза, сделанные томографом, и выносит диагноз. При этом в отличии от большинства программ, использующий нейронные сети, полученный результат не является черным ящиком, когда абсолютно непонятно как компьютерный интеллект пришел к тем или иным выводам. Программа не толко порекомендует лечение, но и объяснит докторам на основе чего такой вердикт.Пока что алгоритм не готов к использованию в полях, его ждет традиционная процедура прохождения клинических испытаний и одобрения медицинских ведомств. Подробности – в программе 33Live.Runet.