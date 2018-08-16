Instagram подвергся атаке неизвестных хакеров. На взломы аккаунтов жалуются по всему миру. Масштабы хотя незначительные, но решить проблему пока не удается. Кто может стоять за этим, а также о новом роботе Seer, представленном на всемирной выставке компьютерной графики и интерфейса в Канаде, расскажут Вести.net.

Пользователи Instagram по всему миру начали жаловаться на странный взлом своих аккаунтов. Известно, что пострадали лишь те, кто не пользовался двухфакторной аутентификацией. После взлома человек не может воспользоваться своим Instagram, пароль не подходит, почтовый ящик для восстановления пароля атакующий меняет на ящик Mail.ru, что для нашей страны нормально, а в западных СМИ вызвало удивление вместе с подозрениями, что и здесь виноваты русские хакеры.Хотя атаку нельзя назвать массовой, даже целенаправленной, речь идет о сотнях, максимум тысячах аккаунтов. Многие пострадавшие не имели в своем активе и 1000 подписчиков и попыткой завладеть чужой аудиторией это назвать вряд ли можно.А теперь к другим новостям. На всемирной выставке компьютерной графики и интерфейса, которая сейчас проходит в Канаде представлен робот Seer, фактически одна из концепций ближайшего будущего, когда мы ежедневно в быту будет контактировать с человекоподобными роботами. Подробности – в программе 33Live.Runet.