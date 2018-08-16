«Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ объявляют о старте на VII Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников . Регистрация открыта до 5 ноября 2018 года. К участию в ..

«Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ объявляют о старте на VII Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников . Регистрация открыта до 5 ноября 2018 года.К участию в Чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в команды.Соревнования начнутся 6 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале Чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из пяти наборов заданий. Задания – интерактивные (аркады, викторины, кроссворды, паззлы и проч.) и имеют разную степень сложности. При этом состав турнира будет сформирован случайным способом для каждого игрока индивидуально.Чемпионат 2018 года охватит несколько тем - главные тренды развития современных информационных технологий: робототехника, искусственный интеллект, интернет вещей, технология блокчейн, виртуальная и дополненная реальность, телемедицина и кибербезопасность. Подготовка по этим темам пройдет на официальных страницах Чемпионата в и в сентябре-октябре 2018 года.По традиции для тех, кто планирует побить все рекорды или улучшить свой счет в Чемпионате, организаторы подготовили 2 дополнительных задания - провести тренировочный онлайн-турнир «Изучи интернет – управляй им» в школе или опубликовать новости о проведении Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.Участие в VII Чемпионате - это возможность проверить и одновременно с этим «подтянуть» свои знания, соревнуясь с сильными, подкованными в области интернет-технологий соперниками. Это возможность поставить рекорд и, как следствие, получить звание Чемпиона и ценные призы от организаторов. Призерам Чемпионата организаторы подготовят рекомендательные письма в вузы, которые могут пригодиться при поступлении на профильные специальности.Победители будут награждены ноутбуками-трансформерами, серебряные призеры – смартфонами, а обладатели бронзы – умными часами.Организаторы Чемпионата: Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при поддержке Российской Ассоциации электронных коммуникаций.Партнеры Чемпионата: «Лаборатория Касперского», EligoVision, Ассоциация интернета вещей и «Школа Новых Технологий»