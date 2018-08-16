Снес столб в центре Владимира. Ночью на улице Гагарина произошло ДТП, из-за которого пострадали люди. Авария случилась в 2:20, когда автомобиль Шкода Октавия ехал из центра в сторону Лыбедской магистрали.

Снес столб в центре Владимира. Ночью на улице Гагарина произошло ДТП, из-за которого пострадали люди. Авария случилась в 2:20, когда автомобиль "Шкода Октавия" ехал из центра в сторону Лыбедской магистрали. Водитель сильно превысил скорость и в результате врезался в столб, который поддерживал линию элекропередач. От столкновения машина сильно пострадала. А водитель "Шкоды", мужчина 84 года рождения, получил травмы, от которых погиб на месте аварии. Пассажирка, девушка 88 года рождения, госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. При поездке она была не пристегнута. Еще одному пассажиру помощь оказали на месте происшествия.