Точность и меткость - главное в этом виде спорта. Во Владимирской области прошли всероссийские соревнования по стрельбе из боевого оружия. На огневом рубеже сотрудники спецслужб. Сегодня в стрельбе из автомата Калашникова соревновались мужчины. Чьи бойцы оказались более меткими, увидели мои коллеги.

Точность и меткость - главное в этом виде спорта. Во Владимирской области прошли всероссийские соревнования по стрельбе из боевого оружия. На огневом рубеже сотрудники спецслужб. Сегодня в стрельбе из автомата Калашникова соревновались мужчины. Чьи бойцы оказались более меткими, увидели мои коллеги.(д. Масленка, Суздальский район)На выполнение упражнения из стойки лежа участникам соревнований дается всего 8 минут. За это время они должны как можно точнее выстрелить в свою мишень. В обойме 10 патронов. Спешить в этом деле не стоит, любой фактор может изменить траекторию полета пули. Свои коррективы в стрельбу вносит и погода.Олег Воробьев - участник соревнований (г. Владимир): "Как выступил в этих соревнованиях? Средне. Я считаю, 275, 276 очков я попал. Видите, ветровая обстановка немножко сложная, вот мешает немного работать. Из положения стоя чуть хуже результат, а лежа - отличный".Этот вид спорта известен давно, а с 2014 года носит новое название - стрельба из боевого ручного стрелкового оружия. В этом году во всероссийских соревнованиях принимают участие 46 команд со всей страны. Среди участников - только сотрудники органов. Здесь присутствуют представители ФСИН, ФСБ, Росгвардии и других подразделений.Игорь Синодеев - старший офицер отделения спортивно-массовой работы Росгвардии: "Вчера в нашей команде Росгвардии девушка заняла призовое место - второе. В упражнении ПБ8 - это скоростное упражнение спортсменом выполняется. Вот она заняла второе место, набрав 151 очко".До этого на ведомственном полигоне соревновались девушки, они стреляли по мишеням из пистолета. Сегодня в стрельбе из автомата Калашникова упражняются мужчины. Выстрелы участники должны произвести из трех положений: лежа, с колен и стоя. На три положения дается определенное время, но не больше 10 минут.Софья Морозова - судья соревнований: "Есть упражнения медленные, т. е. когда мишень небольшого размера, на стрельбу дается достаточно большое количество времени. Есть скоростные упражнения, там у нас мишень чуть больше, на стрельбу дается гораздо меньшее количество времени, и там считаются в некоторых случаях только попадания".В прошлом году владимирская команда вошла в пятерку сильнейших. В стрельбе из пистолета заняли 3 место, а с автоматами не много не повезло - взяли 4. Кто выиграет в этом году - пока загадка. Соревнования продлятся до 18 августа, там и определится победитель.