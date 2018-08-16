Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел второй круг теннисного турнира серии Masters, который проходит в американском Цинциннати. Выход в следующий раунд соревнования россиянину обеспечила победа над американцем Сэмом Куэрри.

Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел второй круг теннисного турнира серии Masters, который проходит в американском Цинциннати. Выход в следующий раунд соревнования россиянину обеспечила победа над американцем Сэмом Куэрри.Хачанов победил соперника в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Поединок между соперниками продолжался 1 час 23 минуты. В следующем круге соперником первой ракеткой России станет хорватский теннисист Марин Чилич, имеющий на турнире седьмой номер посева.Игра состоится 16 августа.