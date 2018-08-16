Российский хоккеист Евгений Кузнецов в рамках турне Кубка Стэнли посетил родной Челябинск. После представления трофея чемпион Национальной хоккейной лиги в составе Вашингтон Кэпиталз использовал чашу в качестве посуды и поел из нее пельменей.

Российский хоккеист Евгений Кузнецов в рамках турне Кубка Стэнли посетил родной Челябинск. После представления трофея чемпион Национальной хоккейной лиги в составе "Вашингтон Кэпиталз" использовал чашу в качестве посуды и поел из нее пельменей. Об этом сообщает хранитель трофея Филипп Притчард."Невозможно придумать ничего лучше, чем такое завершение дня, — написал в своем Twitter Притчард. – Русский стиль – традиционные пельмени из Кубка Стэнли".Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 15 августа 2018 г.Напомним, что каждый хоккеист победившей в Кубке Стэнли команды имеет возможность отвезти главный трофей НХЛ на один день в свой родной город. Кузнецов представил трофей в школе челябинского "Трактора", за который он выступал до того, как в 2014 году стал игроком "Вашингтона".