Участник реалити-шоу Дом-2 Илья Яббаров нашел новую девушку. Он оставил беременную Алену Рапунцель на Поляне и уехал на Сейшелы, принимать солнечные ванны в компании Риты Ларченко.

Участник реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров нашел новуюдевушку. Он оставил беременную Алену Рапунцель на Поляне и уехал на Сейшелы, принимать солнечные ванны в компании Риты Ларченко.Видимо Яббаров давно заглядывался на статную блондинку,ведь как только с его отношения с Рапунцель завершились, он, не раздумывая, переключил свое внимание на Ларченко. Собрал чемоданы и улетел на "Остров любви",оставив Алену переносить все тяготы, связанные с беременностью, в одиночестве.Илья на седьмом небе от счастья, ему удалось сразу найтиподход к Рите, они моментально сблизились и уже считают друг друга роднымилюдьми. "Это единственный человек, который меня поддерживает. Но я не хочузабегать вперед и что-либо загадывать", – с осторожностью комментирует ситуациюучастник телестройки.Вскоре Яббаров отпразднует день рождения. Обычно мужчина неотмечает это событие, но Ларченко уговорила его нарушить привычный уклад. Ониуже заказали яхту для торжества и определились со списком приглашенных. "Обычноя не отмечаю день рождения, думал, что это грустный день. Но благодаря Маргомое отношение изменилось, она развеяла мою грусть…" – цитирует Илью Dom2Life.ru.Участники пока официально не объявляли себя парой, однаковсе свободное время они проводят вместе, делятся секретами и мечтами о будущем.Вместе с Ритой Илья забывает обо всем, она помогает ему забыть прошлыеотношения. Яббаров даже удалил из телефона и соцсетей все совместные фото с Рапунцель.Звезда телестройки в будущем планирует наладить общение сАленой, но только в рамках дружбы – как с матерью своего ребенка. Илья уверен,что больше никогда не вернется к экс– возлюбленной.