Участник реалити-шоу Дом-2 Илья Яббаров нашел новую
девушку. Он оставил беременную Алену Рапунцель на Поляне и уехал на Сейшелы, принимать солнечные ванны в компании Риты Ларченко.
Участник реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров нашел новую
девушку. Он оставил беременную Алену Рапунцель на Поляне и уехал на Сейшелы, принимать солнечные ванны в компании Риты Ларченко.
Видимо Яббаров давно заглядывался на статную блондинку,
ведь как только с его отношения с Рапунцель завершились, он, не раздумывая, переключил свое внимание на Ларченко. Собрал чемоданы и улетел на "Остров любви",
оставив Алену переносить все тяготы, связанные с беременностью, в одиночестве.
Илья на седьмом небе от счастья, ему удалось сразу найти
подход к Рите, они моментально сблизились и уже считают друг друга родными
людьми. "Это единственный человек, который меня поддерживает. Но я не хочу
забегать вперед и что-либо загадывать", – с осторожностью комментирует ситуацию
участник телестройки.
Вскоре Яббаров отпразднует день рождения. Обычно мужчина не
отмечает это событие, но Ларченко уговорила его нарушить привычный уклад. Они
уже заказали яхту для торжества и определились со списком приглашенных. "Обычно
я не отмечаю день рождения, думал, что это грустный день. Но благодаря Марго
мое отношение изменилось, она развеяла мою грусть…" – цитирует Илью Dom2Life.ru.
Участники пока официально не объявляли себя парой, однако
все свободное время они проводят вместе, делятся секретами и мечтами о будущем.
Вместе с Ритой Илья забывает обо всем, она помогает ему забыть прошлые
отношения. Яббаров даже удалил из телефона и соцсетей все совместные фото с Рапунцель.
Звезда телестройки в будущем планирует наладить общение с
Аленой, но только в рамках дружбы – как с матерью своего ребенка. Илья уверен,
что больше никогда не вернется к экс– возлюбленной.