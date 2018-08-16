За избиение подростка - исправительные работы. В Петушках вынесен приговор 18-летнему юноше, который вместе с друзьями избил ребенка-инвалида. Резонансная история освещалась в СМИ в марте этого года.

За избиение подростка - исправительные работы. В Петушках вынесен приговор 18-летнему юноше, который вместе с друзьями избил ребенка-инвалида. Резонансная история освещалась в СМИ в марте этого года. Напомним, 13-летнего школьника с инвалидностью избила компания молодых людей. Поводом стали давние разногласия; так, к примеру, мальчика обвинили в том, что он резко высказался о женщине. Обвиняемый с друзьями, оказавшись в безлюдном месте, избил потерпевшего. Сам процесс обидчики сняли на видео и выложили в интернет. Однако только одному обвиняемому из всех нападавших на момент преступления было 18 лет. Обидчик вину полностью признал. Судом ему было назначено 260 часов исправительных работ.