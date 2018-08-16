У проживающей в Киеве оперной певицы Марии Максаковой есть несколько детей от разных браков. Правда, отношения с ними не ладятся.

У проживающей в Киеве оперной певицы Марии Максаковой есть несколько детей от разных браков. Правда, отношения с ними не ладятся.Сегодня воспитанием сыновей Маши Ивана и Ильи занимаются родственники. "Я оказывала на них мощнейшее влияние в течение 12лет, пока они жили со мной.Но с тех пор, как со мной не живут, в этом своем развитииони остановились! – плачет Мария. - Илья, покинув Суворовское училище, опять набрал 12 килограммов и стал выглядеть, будто ничего в его жизни не было".Не сложилось у нее и с дочкой Люсей. "Когда уносила ноги от их отца, я поняла, что мне рассчитывать не на кого и надо работать, – рассказала Максакова. – Тогда у меня только родилась Люся. И у меня была женщина, которой я очень доверяла‚ Зоя Епифанова. Я решила: раз мне нужно многоездить и работать, то не надопривязывать к себе ребенка.Поэтому сознательно попросила ее, чтобы она была с Люсейпоближе. И получилось так, что,когда надо было определятьсяс местонахождением детей и ясказала: "Зоя, наши пути разошлись", – Люда пошла за Зоей".Сегодня, как говорят, Людмила Елизавета Владимировна Максакова-Игенбергс, учится в Московской экономической школе и Центральной музыкальной школе, играет на арфе, в мае 2016 года получила первый приз на VI Стокгольмском Международном музыкальном конкурсе в группе арфистов до 9 лет, в ноябре 2016 года в возрасте 8 лет участвовала в программе "Лучше всех!" на "Первом канале".Марии хотелось бы наладить отношения и со своей мамой – актрисой Людмилой Максаковой. Но в 41-й день рождения звонка от нее Маша так и не дождалась. "Илья меня набрал и поздравил. А мама – так нет, вот же семейка", – цитирует певицу журнал