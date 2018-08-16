Заводы возродят, без автобусов не оставят. Первый вице-губернатор, курирующий промышленность и экономику региона, сегодня прокомментировал последние громкие события. Алексей Конышев дал понять, что автоприборовцы не сами вышли за проходную. У этой забастовки, по данным Конышева, был режиссёр. Также, чиновник рассказал, что будет с моторо-тракторным заводом? И кто, по его мнению, должен заменить компанию БигАвтоТранс, практически уходящую с рынка городских пассажирских перевозок. Александр Инин слушал первого вице-губернатора.

Заводы возродят, без автобусов не оставят. Первый вице-губернатор, курирующий промышленность и экономику региона, сегодня прокомментировал последние громкие события. Алексей Конышев дал понять, что "автоприборовцы" не сами вышли за проходную. У этой забастовки, по данным Конышева, был режиссёр. Также, чиновник рассказал, что будет с моторо-тракторным заводом? И кто, по его мнению, должен заменить компанию "БигАвтоТранс", практически уходящую с рынка городских пассажирских перевозок. Александр Инин слушал первого вице-губернатора.Майскую забастовку на "Автоприборе" Конышев назвал спланированной акцией, и он знает, кто за ней стоит. Как выразился первый вице-губернатор, "горячие головы" не хотели терять денежные потоки. Но при этом довели завод до банкротства. Сегодняшней ситуацией на производстве власть, похоже, довольна. Новый инвестор хоть и не местный, но сохранил профиль производства.Алексей Конышев, первый вице-губернатор области: "На сегодняшний день буквально свежие данные, вчера их получил, трудоустроено 857 человек, из них 795 перешли с ОАО "Завод "Автоприбор", на котором они раньше работали. 47 человека перешли с "ОООшки", через которую всё это и продавалась в своё время, да. Уже 15 человек приняты вновь на работу. То есть предприятие зажило. Среднемесячная зарплата, которая сегодня установлена по плановым документам, составит на этом этапе порядка 30 тысяч 300 рублей".Сказал Алексей Конышев и про ещё один некогда флагман промышленности. Моторо-тракторный завод. Здесь состоялось увольнение около 300 человек. Но всё к тому давно шло. Как заявил чиновник, завод и так не работал порядка года. А то, что делал до этого, - тоже работой назвать нельзя. Конышев сказал, что ВМТЗ - это частный бизнес. Но власть должна быть в курсе, что с ним будет. Так вот, по информации Белого Дома, для завода тоже ищут инвестора. Занимается этим некий холдинг под названием "Транспортные компоненты".Алексей Конышев, первый вице-губернатор области: "Cегодня ведётся подготовительная работа, по сути, по возрождению производства тракторов тягового класса. Это наиболее массовый такой продукт, который наиболее востребован на рынке. И основная составляющая вот в этих тракторах - двигатель. Причём, когда мы были в прошлом году с губернатором в Чехии, встречались с руководством компании "Zetor", с ними как раз и проговаривался вопрос использования двигателя, который разработан у нас был на ВМТЗ, работающий в том числе на газомоторном топливе. По сути дела, это такой уникальный продукт, который сегодня имеет свою разработку. И будет возрождаться. Соответственно, сейчас специалистами компании "Транспортные компоненты" c привлечением компании "Промтрактор" уже создано новое обособленное подразделение здесь у нас на территории, туда начинают приглашать персонал".Прокомментировал Конышев и горячую новость про то, что "БигАвтоТранс" отказывается от четырёх из шести городских маршрутов. Ничего страшного. Трагедию из этого делать не надо. Коллапса не будет. Всё под контролем не только мэрии, но и Белого Дома. Вообще, как сказал чиновник, городские пассажироперевозки - это не бизнес. Это работа с повышенной социальной ответственностью. При этом, он дал понять, что место частного перевозчика на данных маршрутах может занять муниципальная компания. Пример надо брать с Коврова, где основной перевозчик - муниципальный - провёл оптимизацию. В результате, перевозка пассажиров общественным транспортом там выросла на 34, 5%.Алексей Конышев, первый вице-губернатор области: "Наше мнение, что необходимо развивать именно муниципальное направление. У нас есть "Владпассажиртранс". Чисто муниципальное предприятие. Как я сказал на примере г. Коврова - это не столько бизнес, сколько социальная работа. Должна быть под контролем муниципалитета".Завод "Волгабас" продолжает наращивать производство. Ставка по-прежнему на газомоторные автобусы. Как сказал Конышев, их качество растёт. Ну а будущее, как дал понять первый вице-губернатор, за электробусами. Москва уже объявила, что будет заменять ими троллейбусы.