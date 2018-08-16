Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак сыпет угрозами в адрес Москвы. Россия, по его словам, захлебнется собственной кровью, если попробует атаковать Незалежную.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий ивнутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак сыпет угрозами в адрес Москвы.Россия, по его словам, "захлебнется собственной кровью", если попробует атаковатьНезалежную.Заместитель министра отметил, что два года назадпредсказывал наступление России на Украину и прогнозировал серьезные потери длявооруженных сил Незалежной. Сегодня же, по его словам, состояние Вооруженныхсил Украины (ВСУ) гораздо лучше."Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей исобственной кровью", – заявил чиновник в интервью изданию"Апостроф". Теперь же. уверен Гримчак, Россия в случае наступления"будет захлебываться собственной кровью".Замминистра подчеркнул, чтоза прошедшие годы вооруженные силы Незалежной достигли успехов в техническом переоснащении,в войсках появилось новое оружие, да и в целом нынешняя ситуация"несравнима" с 2014 годом. Тогда, напомним, ВСУ потерпелисокрушительное поражение на Донбассе, потеряв сотни человек и множество единицбронетехники.Стоит отметить, что в том же интервью Гримчак заявил, чтоРоссия не собирается атаковать Незалежную, вместо этого Москва сосредоточитсяна укреплении своего влияния в Белоруссии. Основная цель России – Белоруссия,уверен чиновник. По его словам, абсолютное большинство граждан страны, в томчисле сам Лукашенко, разговаривают на русском. "Белорусским владеют около4%", – отметил замглавы украинского ведомства.На Украине периодически хвастаются мощью собственныхвооруженных сил, при этом в действительности ВСУ сталкиваются с серьезнымипроблемами, в том числе в плане дисциплины. В прошлом году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиосзаявил, что за последние годы в войска погибли или были ранены более десятитысяч человек, причем по причинам, не связанным с боевыми действиями вДонбассе.