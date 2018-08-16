Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и
внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак сыпет угрозами в адрес Москвы.
Россия, по его словам, захлебнется собственной кровью, если попробует атаковать
Незалежную.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и
внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак сыпет угрозами в адрес Москвы.
Россия, по его словам, "захлебнется собственной кровью", если попробует атаковать
Незалежную.
Заместитель министра отметил, что два года назад
предсказывал наступление России на Украину и прогнозировал серьезные потери для
вооруженных сил Незалежной. Сегодня же, по его словам, состояние Вооруженных
сил Украины (ВСУ) гораздо лучше.
"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и
собственной кровью", – заявил чиновник в интервью изданию
"Апостроф". Теперь же. уверен Гримчак, Россия в случае наступления
"будет захлебываться собственной кровью".
Замминистра подчеркнул, что
за прошедшие годы вооруженные силы Незалежной достигли успехов в техническом переоснащении,
в войсках появилось новое оружие, да и в целом нынешняя ситуация
"несравнима" с 2014 годом. Тогда, напомним, ВСУ потерпели
сокрушительное поражение на Донбассе, потеряв сотни человек и множество единиц
бронетехники.
Стоит отметить, что в том же интервью Гримчак заявил, что
Россия не собирается атаковать Незалежную, вместо этого Москва сосредоточится
на укреплении своего влияния в Белоруссии. Основная цель России – Белоруссия,
уверен чиновник. По его словам, абсолютное большинство граждан страны, в том
числе сам Лукашенко, разговаривают на русском. "Белорусским владеют около
4%", – отметил замглавы украинского ведомства.
На Украине периодически хвастаются мощью собственных
вооруженных сил, при этом в действительности ВСУ сталкиваются с серьезными
проблемами, в том числе в плане дисциплины. В прошлом году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
заявил, что за последние годы в войска погибли или были ранены более десяти
тысяч человек, причем по причинам, не связанным с боевыми действиями в
Донбассе.