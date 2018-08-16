Событие космического масштаба произойдет через 12 тысяч лет. Об этом заявил один из ведущих ученых МГУ, историк Гелий Клейменов.

Событие космическогомасштаба произойдет через 12 тысяч лет. Об этом заявил один из ведущих ученыхМГУ, историк Гелий Клейменов.Эксперт предположил, что столкновение Нибиру с нашей планетой, возможно, ислучится, но не скоро. По его словам, если это небесное тело в действительностибыло бы в три-пять больше Земли, то его давно бы уже заметили в космосе."А пока астрономы ничего не видят, так что завтра ничего небудет, живите спокойно", – приводит слова ученого телеканал "Звезда".Напомним, в июле этогогода астрономы, изучающие загадочную планету Нибиру,заявили, что она может появиться возле Земли в августе 2018 года. Они отмечали,что космический объект стремительно приближается к Солнечной системе,увеличиваясь в размерах.В свою очередь ректорРусской астрологической школы Михаил Бородачев, комментируя это сообщение, заявил,что человечество действительно ожидает угасание жизни, но произойдет это нераньше, чем через несколько миллиардов лет. Ранее экс-сотрудник американской Геологическойслужбы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить человечество обопасности приближающейся к Земле планеты.