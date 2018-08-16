Событие космического
масштаба произойдет через 12 тысяч лет. Об этом заявил один из ведущих ученых
МГУ, историк Гелий Клейменов.
Событие космического
масштаба произойдет через 12 тысяч лет. Об этом заявил один из ведущих ученых
МГУ, историк Гелий Клейменов.
Эксперт предположил, что столкновение Нибиру с нашей планетой, возможно, и
случится, но не скоро. По его словам, если это небесное тело в действительности
было бы в три-пять больше Земли, то его давно бы уже заметили в космосе.
"А пока астрономы ничего не видят, так что завтра ничего не
будет, живите спокойно", – приводит слова ученого телеканал "Звезда".
Напомним, в июле этого
года астрономы, изучающие загадочную планету Нибиру,
заявили, что она может появиться возле Земли в августе 2018 года. Они отмечали,
что космический объект стремительно приближается к Солнечной системе,
увеличиваясь в размерах.
В свою очередь ректор
Русской астрологической школы Михаил Бородачев, комментируя это сообщение, заявил,
что человечество действительно ожидает угасание жизни, но произойдет это не
раньше, чем через несколько миллиардов лет. Ранее экс-сотрудник американской Геологической
службы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить человечество об
опасности приближающейся к Земле планеты.