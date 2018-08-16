Певица Жасмин поздравила старшего сына с днем рождения.
Молодому человеку исполнилось 21.
Певица Жасмин поздравила старшего сына с днем рождения.
Молодому человеку исполнилось 21.
В честь праздника исполнительница опубликовала два снимка со
своим первенцем Михаилом. Первое фото относится к нынешнему времени – она
обнимает взрослого красавца-брюнета, а вот второе – архивное. На нем Жасмин,
стоя в бассейне, держит еще маленького сына на руках.
Ниже она трогательно поздравила Михаила с днем рождения. "Сын
– особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за
то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни 👼
💝
Моя любовь, мой сын!!!! 💓Настоящий друг и в
радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок ☀️🧡С
днем рождения, мой милый Миша! 🧡💛💚 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написала певица.
Поклонницы
отметили в комментариях, что наследник Жасмин невероятно хорош собой. Они пожелали
молодому человеку счастья и здоровья и долгих лет жизни.
"Боже какой красивый и
взрослый, а вы такая молодая мамочка, класс, здоровья вам))))", "Поздравляю
с днем рожденья 🎂
🎂 🎂
🎂 🎂
сыночка счастья здоровья и всего хорошего на его жизненном пути 💐💐💐🎂🎂🎂🌼🌼🌼🌷🌷🌷🌹🌹🌹", "Красавец,
с днём рождения) здоровья и исполнения желаний🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊", "Привет
Жасмин!Очень красивый у тебя сын .Дай бог ему здоровья,счастья и удачи во всем",
"Очень красивый сынок..... Здоровья вам всем и долгих долгих лет жизни.....",
– писали интернет-обыватели.
Напомним, у певицы трое детей – сын Михаил (родился 16
августа 1997 года) от первого брака, дочь Маргарита (родилась 7 февраля 2012
года) и сын Мирон (родился 25 апреля 2016 года) от брака с молдавским
бизнесменом Иланом Шором.Старший отпрыск певицы учится в МГИМО, но Жасмин настаивает, чтобы он искал работу.