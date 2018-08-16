Певица Жасмин поздравила старшего сына с днем рождения. Молодому человеку исполнилось 21.

Певица Жасмин поздравила старшего сына с днем рождения.Молодому человеку исполнилось 21.В честь праздника исполнительница опубликовала два снимка сосвоим первенцем Михаилом. Первое фото относится к нынешнему времени – онаобнимает взрослого красавца-брюнета, а вот второе – архивное. На нем Жасмин,стоя в бассейне, держит еще маленького сына на руках.Ниже она трогательно поздравила Михаила с днем рождения. "Сын– особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы зато, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни 👼Моя любовь, мой сын!!!! 💓Настоящий друг и врадости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок ☀️🧡Сднем рождения, мой милый Миша! 🧡💛💚 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала певица.Поклонницыотметили в комментариях, что наследник Жасмин невероятно хорош собой. Они пожелалимолодому человеку счастья и здоровья и долгих лет жизни."Боже какой красивый ивзрослый, а вы такая молодая мамочка, класс, здоровья вам))))", "Поздравляюс днем рожденья 🎂🎂 🎂🎂 🎂сыночка счастья здоровья и всего хорошего на его жизненном пути 💐💐💐🎂🎂🎂🌼🌼🌼🌷🌷🌷🌹🌹🌹", "Красавец,с днём рождения) здоровья и исполнения желаний🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊", "ПриветЖасмин!Очень красивый у тебя сын .Дай бог ему здоровья,счастья и удачи во всем","Очень красивый сынок..... Здоровья вам всем и долгих долгих лет жизни.....",– писали интернет-обыватели.Напомним, у певицы трое детей – сын Михаил (родился 16августа 1997 года) от первого брака, дочь Маргарита (родилась 7 февраля 2012года) и сын Мирон (родился 25 апреля 2016 года) от брака с молдавскимбизнесменом Иланом Шором.Старший отпрыск певицы учится в МГИМО, но Жасмин настаивает, чтобы он искал работу.