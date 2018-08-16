Не утихает скандал вокруг звезды 90-х Романа Жукова. Пока артист живет с любовницей в Сочи его пока еще жена Елена, родившая ему семерых детей, обратилась к адвокатам.

Не утихает скандал вокруг звезды 90-х Романа Жукова. Покаартист живет с любовницей в Сочи его пока еще жена Елена, родившая ему семерыхдетей, обратилась к адвокатам.По словам супруги Жукова, его новый бизнес – ресторан иотель на берегу Черного моря, открытый ровно год назад, почти не приносит дохода.Артист постепенно нищает, он даже продал машину.Пытаясь обезопасить себя и своих детей, Елена обратилась к юристуи арестовала недвижимость и счета. По словам адвоката Романа Лоторева, за времясовместной жизни Жуковы заработали на две квартиры на улице Большая Тульская в Москве– однокомнатная и двухкомнатная и трехэтажный дом площадью 450 квадратныхметров на Рублевке.Лоторев отмечает, что имущество четы оценивается в 100миллионов рублей. Также супруге Романа пришлось заморозить его банковские счета,и бизнес в пригороде Сочи. "Елена пока не подала на развод. Но на случайгрядущего раздела имущества решила себя обезопасить, чтобы недвижимость доэтого момента не была реализована Жуковым, – сообщил юрист жены артиста изданию .Напомним, что о скором разводе Романа Жукова с супругойстало известно в начале лета. Одним из поводов для расставания стала трагедия –погибла их пятилетняя дочь Лиза. После смерти ребенка музыкант ушел от женыоставив ее с шестью детьми. Позже выяснилось, что певец изменял Елене с еелучшей подругой – моделью Ольгой Илларионовой, с которой он до сих пор продолжаетвстречаться. Несмотря на предательство Елена долго не хотела разводиться. "Мы венчанные, и у нас шестеро детей", -рассказывала она в одном из интервью.