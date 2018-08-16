Не утихает скандал вокруг звезды 90-х Романа Жукова. Пока
артист живет с любовницей в Сочи его пока еще жена Елена, родившая ему семерых
детей, обратилась к адвокатам.
Не утихает скандал вокруг звезды 90-х Романа Жукова. Пока
артист живет с любовницей в Сочи его пока еще жена Елена, родившая ему семерых
детей, обратилась к адвокатам.
По словам супруги Жукова, его новый бизнес – ресторан и
отель на берегу Черного моря, открытый ровно год назад, почти не приносит дохода.
Артист постепенно нищает, он даже продал машину.
Пытаясь обезопасить себя и своих детей, Елена обратилась к юристу
и арестовала недвижимость и счета. По словам адвоката Романа Лоторева, за время
совместной жизни Жуковы заработали на две квартиры на улице Большая Тульская в Москве
– однокомнатная и двухкомнатная и трехэтажный дом площадью 450 квадратных
метров на Рублевке.
Лоторев отмечает, что имущество четы оценивается в 100
миллионов рублей. Также супруге Романа пришлось заморозить его банковские счета,
и бизнес в пригороде Сочи. "Елена пока не подала на развод. Но на случай
грядущего раздела имущества решила себя обезопасить, чтобы недвижимость до
этого момента не была реализована Жуковым, – сообщил юрист жены артиста изданию .
Напомним, что о скором разводе Романа Жукова с супругой
стало известно в начале лета. Одним из поводов для расставания стала трагедия –
погибла их пятилетняя дочь Лиза. После смерти ребенка музыкант ушел от жены
оставив ее с шестью детьми. Позже выяснилось, что певец изменял Елене с ее
лучшей подругой – моделью Ольгой Илларионовой, с которой он до сих пор продолжает
встречаться. Несмотря на предательство Елена долго не хотела разводиться. "Мы венчанные, и у нас шестеро детей", -
рассказывала она в одном из интервью.