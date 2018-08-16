Автолюбитель, пойманный за нетрезвую езду, вложил 40 тысяч рублей между страниц книги Уголовный кодекс и попросил полицейского закрыть глаза на его правонарушение. Предложение взятки сотруднику правоохранительных органов попало на видео.

Автолюбитель, повторно пойманный за нетрезвую езду в Минусинске, вложил 40 тысяч рублей между страниц книги "Уголовный кодекс" и попросил полицейского закрыть глаза на его правонарушение.Сотрудник правоохранительных органов отказался от денег, и теперь в отношении жителя Минусинска возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.В свою очередь, сотрудника полиции предлагают наградить за честную службу.