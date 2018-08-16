Нетрезвый водитель скутера предложил инспекторам ДПС не составлять административный протокол за денежное вознаграждение в сумме 3 500 рублей.

14 августа текущего года отделом дознания Вязниковского ОМВД возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Вязниковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).3 августа инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району на улице Советской поселка Никологоры остановили скутер под управлением 60-летнего мужчины. Водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Сотрудники полиции пригласили местного жителя в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина предложил инспекторам «решить вопрос» за денежное вознаграждение. Несмотря на предупреждение о том, что данные действия преследуются по закону, водитель скутера настаивал на своем и положил под коврик служебного авто 3 500 рублей.О данном факте полицейские проинформировали дежурную часть отдела полиции, после чего незаконные действия правонарушителя были пресечены.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.