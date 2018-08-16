Фальшивки достоинством в пять тысяч рублей фигурант сбывал в торговых точках города Владимира.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Суздальского района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег).Расследование уголовного дела проходило при оперативном сопровождении сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.Личность мужчины была установлена в ходе реализации специальных мероприятий. Оперативники задержали фигуранта в июне текущего года при попытке сбыта очередной поддельной пятитысячной купюры в одной из торговых точек города Владимира.В ходе следствия полицейские доказали причастность местного жителя к совершению шести эпизодов сбыта фальшивок в различных торговых точках областного центра. Все поддельные банкноты номиналом пять тысяч рублей изъяты из оборота.Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.Региональное управление МВД призывает предпринимателей, торговых работников, работников сферы услуг и рядовых покупателей проявлять осторожность и внимательность, а также напоминает: попытка целенаправленно расплатиться фальшивой купюрой – это уголовно наказуемое деяние.