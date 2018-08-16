Актриса Татьяна Кравченко обратилась в правоохранительные органы из-за угроз со стороны поклонника. Неизвестный атаковал знаменитость сообщениями и пытается выманить у нее деньги.

Актриса ТатьянаКравченко обратилась в правоохранительные органы из-за угроз со стороныпоклонника. Неизвестный атаковал знаменитость сообщениями и пытается выманить унее деньги.Спускать с рук такое поведениеобнаглевшему попрошайке звезда не намерена. Она намерена наказать обидчика по всейстрогости закона.Кравченко не исключает,что в отношении незнакомца будут приняты жесткие меры. "Да, у меня вымогалиденьги… Скажу лишь одно: возможно, будет суд", – цитирует 64-летнюю ТатьянуЭдуардовну StarHit.Все началось с того, чтонеизвестный мужчина стал забрасывать звезду сериала "Сваты" смс-сообщениями, апозже стал выпрашивать у нее деньги. В одном из сообщений наглецпопросил, чтобы артистка перевела ему десять тысяч рублей, сообщает Meduza.Полиция уже организовалапроверку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее актриса вместе сосвоей коллегой по "Сватам" Олесей Железняк попала в черный список украинского"Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы". Напомним, что сериал был запрещен к показу натерритории Незалежной 29 ноября 2017 года. Позднее телеканал "1+1"подал иск против Минкультуры Украины, и суд приостановил действие запрета.Татьяна Кравченко – с 1976 года служитв "Ленкоме". Сыграла в более чем 130 фильмах и сериалах.В 2002 году Кравченко присвоили звание Народной артистки России.