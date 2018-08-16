Актриса Татьяна
Кравченко обратилась в правоохранительные органы из-за угроз со стороны
поклонника. Неизвестный атаковал знаменитость сообщениями и пытается выманить у
нее деньги.
Актриса Татьяна
Кравченко обратилась в правоохранительные органы из-за угроз со стороны
поклонника. Неизвестный атаковал знаменитость сообщениями и пытается выманить у
нее деньги.
Спускать с рук такое поведение
обнаглевшему попрошайке звезда не намерена. Она намерена наказать обидчика по всей
строгости закона.
Кравченко не исключает,
что в отношении незнакомца будут приняты жесткие меры. "Да, у меня вымогали
деньги… Скажу лишь одно: возможно, будет суд", – цитирует 64-летнюю Татьяну
Эдуардовну StarHit.
Все началось с того, что
неизвестный мужчина стал забрасывать звезду сериала "Сваты" смс-сообщениями, а
позже стал выпрашивать у нее деньги. В одном из сообщений наглец
попросил, чтобы артистка перевела ему десять тысяч рублей, сообщает Meduza.
Полиция уже организовала
проверку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее актриса вместе со
своей коллегой по "Сватам" Олесей Железняк попала в черный список украинского
"Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы". Напомним, что сериал был запрещен к показу на
территории Незалежной 29 ноября 2017 года. Позднее телеканал "1+1"
подал иск против Минкультуры Украины, и суд приостановил действие запрета.
Татьяна Кравченко – с 1976 года служит
в "Ленкоме". Сыграла в более чем 130 фильмах и сериалах.
В 2002 году Кравченко присвоили звание Народной артистки России.