Нарушения экологических норм обнаружила прокуратура.
Девять единиц общественного транспорта от четырёх перевозчиков выявили на линиях во Владимире при совместной проверке Госавтоинспекция и прокуратура.
Об этом сообщает надзорное ведомство.
Проверяющие обнаружили, что эти автобусы из-за неисправностей вредили городской экологии, выделяя дым сверх установленных норм.
Перевозчиков оштрафовали в рамках возбуждённых дел об административных правонарушениях, неисправный транспорт на линии больше не выйдет.
Как сообщалось ранее,