Нарушения экологических норм обнаружила прокуратура.

Девять единиц общественного транспорта от четырёх перевозчиков выявили на линиях во Владимире при совместной проверке Госавтоинспекция и прокуратура.Об этом сообщает надзорное ведомство.Проверяющие обнаружили, что эти автобусы из-за неисправностей вредили городской экологии, выделяя дым сверх установленных норм.Перевозчиков оштрафовали в рамках возбуждённых дел об административных правонарушениях, неисправный транспорт на линии больше не выйдет.Как сообщалось ранее,