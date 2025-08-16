С 11 по 17 августа в России проводится Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, приуроченная к Международному дню здорового сердца. Главный врач Областного центра общественного

С 11 по 17 августа в России проводится Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, приуроченная к Международному дню здорового сердца. Главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олег Бровцев напоминает: болезни сердца остаются главной причиной смертности, но их можно предотвратить. Основные рекомендации: Регулярно контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Отказаться от курения и алкоголя.