Тюрьма «Владимирский централ» по праву считается самой известной в РФ.

Самой известной тюрьмой в России по праву принято считать Владимирский централ. Четверть века назад, в далеком 1783 году завершилось строительство «работного дома», ставшего прародителем легендарного учреждения. Подробнее в материале vlad.aif.ru.От «работного дома» до знаменитой тюрьмыИстория тюрьмы началась с указа императрицы Екатерины II в 1783 году, который предписывал строить «работные дома» для исправления мелких воров и мошенников. Губернский архитектор Николай фон Берк разработал проект, и за 1457 рублей 50 копеек был возведен деревянный дом.Наказание здесь заключалось не только в заключении, но и в обязательном труде: заключенные должны были отработать причиненный ущерб, а при повторных нарушениях — и вовсе работать на благо «работного дома».Постепенно заведение меняло свой облик и назначение. В 1838 году оно было переименовано в «арестантскую роту», где содержались люди, приговоренные к коротким срокам. Они занимались общественно-полезными работами. В 1902 году к старому зданию был пристроен второй корпус, что приблизило тюрьму к современному виду.Политический изолятор и знаменитые узникиС началом XX века тюрьма стала играть важную политическую роль. В разные годы здесь содержались участники польских восстаний, анархисты и другие политзаключенные. В советский период она получила название «Владимирский политический изолятор», а затем — «тюрьма особого назначения». Это объясняет, почему здесь содержалось так много известных личностей.Стенды тюремного музея хранят память о заключенных, оставивших след в истории: это и депутат Василий Шульгин, который принимал отречение от престола у Николая II, и певица Лидия Русланова, и актриса Зоя Фёдорова, и сын Сталина Василий. Также здесь отбывали срок советские диссиденты и иностранные шпионы.В 1978 году, в преддверии Олимпийских игр в Москве, всех «политических» заключенных перевели из Владимира в тюрьмы других городов, чтобы не привлекать внимание многочисленных туристов. На их место были переведены около 26 криминальных авторитетов.Современный облик тюрьмыСегодня ФКУ Т-2 — одна из двух тюрем во Владимирской области, где отбывают наказание особо опасные преступники. За последние годы учреждение претерпело значительные изменения: стены камер покрасили в светлые тона, убрали железные жалюзи с окон. Теперь в камерах есть телевизоры, холодильники и радиоточки.На территории тюрьмы работает библиотека с фондом в 25 тысяч томов и даже функционирует православный храм. Заключенным разрешены трехсуточные свидания с родственниками. Кроме того, в тюрьме работает производственный участок, где осужденные шьют спортивный инвентарь и спецодежду.