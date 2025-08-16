Жителей региона предупреждают о новых уловках телефонных аферистов.

Телефонные аферисты работают по новой схеме: обзванивают жителей Владимирской области и, выдавая себя за работников военкоматов, просят сообщить телефонные коды, чтобы якобы внести информацию в некий электронный реестр.Об этой схеме сообщает областное управление МВД России.Узнав код, который пришёл на мобильный номер человека, привязанный к личному кабинету на портале «Госуслуги», мошенники получают доступ к кабинету и, значит, ко многим важным личным документам: СНИЛС, паспорту, ИНН, информации о собственности. Это даёт возможность даже оформить на имя человека кредиты.Полиция заявляет: работники военкоматов на обзванивают людей для уточнения личных данных, а все операции с электронным реестром военнообязанных проходят на личных приёмах.