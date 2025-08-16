Работы ведутся в несколько этапов.

В Вязниках активно продолжается обновление системы водоснабжения. Проект, поддержанный губернатором Александром Авдеевым, предусматривает модернизацию около 17 км водопровода. На эти цели выделено 115 млн рублей.Работы ведутся в несколько этапов. Первый уже успешно завершен в микрорайоне Толмачёво. Там проложено почти 7,8 км современного трубопровода. Жители уже получают чистую воду, а строителям осталось лишь завершить благоустройство территории и убрать мусор.Сейчас бригады приступили ко второму этапу — прокладке 3,5 км водовода от насосно-фильтровальной станции до улицы Удобная в районе Текмаш. По данным местных СМИ, этот участок планируют завершить до конца августа.Заключительный, третий этап проекта охватит территорию от улицы Удобная до станции третьего подъема.Полная модернизация системы водоснабжения позволит значительно улучшить качество воды в городе. Проект имеет большое значение для Вязников, поскольку он решает давнюю проблему изношенности инфраструктуры и обеспечивает жителей надежным доступом к чистой питьевой воде.