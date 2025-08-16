Директор приюта для бездомных животных «Дорога добра» Юлия Буйницкая рассказала историю лисички по имени Челси, которая тронула многих жителей региона. — В конце мая нам привезли лисенка,

Директор приюта для бездомных животных «Дорога добра» Юлия Буйницкая рассказала историю лисички по имени Челси, которая тронула многих жителей региона. — В конце мая нам привезли лисенка, попавшего в капкан. Два дня он пролежал на участке у мужчины, пока тот не решился позвонить и не привез зверька в ведре. Оказалось, это девочка. Мы назвали ее