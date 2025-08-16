За последнюю неделю жители Владимирской области 60 раз обращались в экстренные службы с сообщениями о беспилотниках. По данным регионального минбезопасности, это на 42% меньше по сравнению с

За последнюю неделю жители Владимирской области 60 раз обращались в экстренные службы с сообщениями о беспилотниках. По данным регионального минбезопасности, это на 42% меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Всего по номеру «112» зафиксировано 14 744 звонка. Специалисты отмечают снижение активности граждан по большинству направлений. Так, количество обращений в полицию составило 1 643, что