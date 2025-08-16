Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Во Владимире суд вынес приговор бывшему управляющему компании ООО «ИНТРА», которого признали виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.Как следствие, компания поставляла некачественные протезы нижних конечностей для инвалидов. Вместо заявленных в контракте материалов, таких как коррозионностойкая сталь, использовались более дешевые комплектующие, например, деревянные модули стопы. Протезы, предназначенные для купания, были непригодны для использования во влажной среде.Заказчик оплатил некачественный товар, а осужденный распорядился деньгами по своему усмотрению. Он признал свою вину и полностью возместил ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.