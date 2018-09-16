Мужская сборная России по баскетболу выиграла в Химках матча второго квалификационного раунду Кубка мира у сборной Болгарии 77:73. Самым результативным в составе победителей стал защитник Алексей Швед, набравший 22 очка, сделавший семь подборов и пять результативных передач.

Мужская сборная России по баскетболу выиграла в Химках матча второго квалификационного раунду Кубка мира у сборной Болгарии 77:73. Самым результативным в составе победителей стал защитник Алексей Швед, набравший 22 очка, сделавший семь подборов и пять результативных передач.Алексей Швед прокомментировал итог встречи. "В Химках всегда отлично играть, здесь отлично поддерживают сборную России. Было очень приятно сыграть в родном зале! До этого матча болгары победили французов, мы знали, что нельзя расслабляться с этим соперником. Мы отрывались на 10 очков, но болгары догоняли нас. Не знаю, почему не получалось не реализовывать хорошие моменты. Мы должны забивать в таких моментах, будем работать", — сказал Швед РИА Новости."Мы сами плохо сыграли против болгар, могли сыграть намного лучше. Самое главное, что победили. В следующих "окнах" будем улучшать качество нашей игры. Болгария — неплохая команда, у них есть игроки, которые выступают в Евролиге. Это крепкие ребята, у них стиль игры такой — бей-беги. Нам нельзя уподобляться такому стилю", — добавил нападающий Сергей Карасев.Другой нападающий россиян Семен Антонов отметил, что болгары – серьезные соперники. "Мы понимали, что Болгария — серьезный соперник. Они в предыдущем матче победили команду Франции и большую часть времени играли первым номером. Мы отнеслись с уважением к этому сопернику. Самое главное — мы правильно отреагировали на наше поражение в Чехии. В Европе все команды умеют играть, сейчас нет аутсайдеров, темных лошадок. Если не настроиться на игру против европейской сборной, то можно получить по голове", — сказал Антонов."В принципе, у нас всё сегодня получалось. Мы пропустили 73 очка — это хороший показатель защиты. В первой половине всё было отлично, мы забивали свободные броски. Во второй половине стали мазать открытые броски, за счет этого сборная Болгарии подтянулась к нам. Хорошо, что довели дело до победы. Мы справились с Ди Бостом, но не справились с "большим" Александаром Везенковым. Все-таки это хороший игрок, он внес свой вклад", — добавил Семен Антонов.