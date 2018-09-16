Правительство России решило продлить действие федеральной целевой программы по развитию Республики Крым и города Севастополь еще на два года - до 2022-го - и выделить для этого дополнительные деньги - почти 41 миллиард рублей.

Правительство России решило продлить действие федеральной целевой программы по развитию Республики Крым и города Севастополь еще на два года — до 2022-го — и выделить для этого дополнительные деньги — почти 41 миллиард рублей. Средства пойдут на строительство еще 130 объектов инфраструктуры.Для Крыма это жизненно необходимо. Огромный шаг уже сделан. В рекордные сроки построен Крымский мост. Теперь полуостров накрепко связан с материковой Россией автодорогой. Впереди — запуск железнодорожного сообщения. Руководит мегастройкой председатель Совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.На Крымском мосту идет укладка железнодорожного полотна. Бесстыковой путь — его еще называют "бархатный" — позволит поездам двигаться почти бесшумно со скоростью до 120 километров в час."Пока все у нас в графике. У нас время сдачи железнодорожного моста — конец 2019 года, так что мы пока справляемся", — говорит Аркадий Ротенберг, председатель Совета директоров компании "Стройгазмонтаж".Самый протяженный мост не только в России, но и в Европе. Это сейчас здесь идеальная погода, никакого шторма. На самом деле условия для строительства те еще: ледяные штормы, илистое дно, сейсмоопасная зона. Все это учли и при проектировке и реализовали.Дорога с одного берега на другой занимает всего 15 минут. Уже сегодня трафик по мосту превысил показатель паромной переправы за весь год — более 2 миллионов машин. Качество дороги одним из первых проверил президент Путин.- Когда президент проезжал по мосту, он, выйдя из автомобиля, что-то вам сказал, а затем по-дружески вас толкнул. Может быть, расскажете, что он вам тогда сказал?- Он просто пошутил, не более того. Но в его глазах была такая радость, и мне было очень приятно, что ему это доставляет удовольствие, — говорит Аркадий Ротенберг.- Если не секрет, вы с президентом на "ты" или на "вы"?- С президентом — на "вы", а с человеком, с которым я знаком с детства, — на "ты".Знакомство с Путиным — сильный раздражитель для Запада. Под антироссийские санкции Аркадий Ротенберг попал в первую волну — в 2014-м, а вместе с ним и его "Стройгазмонтаж", а также Банк "Северный морской путь". Сразу после открытия моста санкции были введены уже против компаний, которые участвуют в его строительстве."Мы уже ни чему не удивляемся. Но у нас все — российское. Поэтому потрясений у нас от этого нет. Мы продолжаем работать", — отметил Ротенберг.Совсем недалеко идет еще одна не менее важная стройка — реконструкция знаменитого "Артека", легендарной всесоюзной здравницы.- Вы помните, когда вы впервые оказались в "Артеке"?- Я в "Артеке" впервые оказался в 2014 году, когда мы начали "Артек" строить. До этого я в Артеке никогда не был. Тут были руины, он находился в неприглядном состоянии."Артек" — лагерь со своими традициями. И главная — его двери открыты для гостей из всех уголков мира. В этом году здесь отдохнули дети из 80 стран.Сам Ротенберг тоже любит отдыхать в Крыму: и климат подходящий, и есть что посмотреть. Уже появились свои любимые места и маршруты: Ялта, Херсонес, мыс Сарыч.- Вы везунчик по жизни?- Вообще не могу пожаловаться, Бог меня бережет, — признался Аркадий Ротенберг.