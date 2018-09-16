В Мадриде завершилась многодневная велогонка Вуэльта. Победу одержал британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.

В Мадриде завершилась многодневная велогонка "Вуэльта". Победу одержал британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.Это первая победа Йейтса на Гранд-турах, к которым принадлежит "Вуэльта". Брританцы добились выдающегося успеха – выиграв все три гонки Гранд-Тура. Крис Фрум (Sky) победил ранее на "Джиро д'Италия", а Герайнт Томас выиграл "Тур де Франс".На втором месте голландец Эрик Мас из Quick-Step Floors. Третьим стал колумбиец Мигель Анхель Лопес из Астаны. Лучший из российских гонщиков Ильнур Закарин, выступающий за Katusha Alpecin, расположился на 20 месте в генеральной квалификации.В командном турнире победила Movistar, чей гонщик испанец Алехандро Вальверде оказался самым активным гонщиком. Лучшим в горном зачете стал бельгиец Томас Де Гендт (Lotto Soudal).