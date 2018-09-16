В Сингапуре на автодроме Марина-Бэй завершился очередной этап Формулы-1. По итогам гонки победу праздновал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes. Он преодолел 61 круг за 1 час 51 минуту 11,611 секунды.

В Сингапуре на автодроме "Марина-Бэй" завершился очередной этап "Формулы-1". По итогам гонки победу праздновал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes. Он преодолел 61 круг за 1 час 51 минуту 11,611 секунды.Следом за ним с отставанием в 8,961 секунды финишировал голландец Макс Ферстаппен, представляющий Red Bull. Замкнул тройку лучших немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Его отставание составило 39,945 секунды.Российский пилот Williams Сергей Сироткин во время гонки был в непосредственной близости от первой десятки, однако россиянина атаковал пилот Racing Point Force India Серхио Перес, тем самым повредив машину и себе, и Сироткину. В результате этого столкновения россиянина отбросило на 19 строчку, с которой он так и не смог подняться выше.