В Сингапуре на автодроме Марина-Бэй завершился очередной этап Формулы-1. По итогам гонки победу праздновал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes. Он преодолел 61 круг за 1 час 51 минуту 11,611 секунды.
В Сингапуре на автодроме "Марина-Бэй" завершился очередной этап "Формулы-1". По итогам гонки победу праздновал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes. Он преодолел 61 круг за 1 час 51 минуту 11,611 секунды.
Следом за ним с отставанием в 8,961 секунды финишировал голландец Макс Ферстаппен, представляющий Red Bull. Замкнул тройку лучших немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Его отставание составило 39,945 секунды.
Российский пилот Williams Сергей Сироткин во время гонки был в непосредственной близости от первой десятки, однако россиянина атаковал пилот Racing Point Force India Серхио Перес, тем самым повредив машину и себе, и Сироткину. В результате этого столкновения россиянина отбросило на 19 строчку, с которой он так и не смог подняться выше.