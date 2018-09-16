Мадридский Реал допустил первую осечку в новом сезоне чемпионата Испании по футболу. В субботу, 16 сентября, королевский клуб в гостях встречался с Атлетиком из Бильбао. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Мадридский "Реал" допустил первую осечку в новом сезоне чемпионата Испании по футболу. В субботу, 16 сентября, "королевский клуб" в гостях встречался с "Атлетиком" из Бильбао. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.Счет в матче на 32-й минуте открыл Икер Муньин. Гости из Мадрида ответили на 63-й минуте. Отличился Иско. "Реал" впервые потерял очки в новом сезоне и с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице.С 12 баллами лидирует "Барселона", которая в субботу одержала гостевую победу со счетом 2:1 над клубом "Реал Сосьедад".