Власти Израиля ищут способы лишить противников еврейского государства возможности завладеть новейшими вооружениями, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров страны в воскресенье.

Власти Израиля ищут способы лишить противников еврейского государства возможности завладеть новейшими вооружениями, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров страны в воскресенье."Израиль постоянно работает над тем, что не дать нашим врагам получить современные виды оружия", — приводит слова Нетаньяху "Интерфакс".Он добавил, что Израиль полон решимости добиться этой цели, и эта решимость сейчас "сильнее, чем когда-либо раньше".Это заявление главы израильского правительства прозвучало вскоре после того, как сирийские власти сообщили о ракетной атаке Израиля по району возле международного аэропорта Дамаска. Сам Израиль эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ударов не было, но взрывами был нанесен материальный ущерб. Сирийская сторона заявила, что несколько израильских ракет удалось перехватить.