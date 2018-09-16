Украинская Церковь бьет во все колокола. Православному мир грозит раскол, какого не знала история. Прихожане просят Бога помочь, надежды на правителей нет. Президент Порошенко их предал.

Украинская Церковь бьет во все колокола. Православному миру грозит раскол, какого не знала история. Прихожане просят Бога помочь, надежды на правителей нет. Президент Порошенко их предал."Это трагедия нашей Церкви, что государство раскалывает ее! Это наша большая беда. Если не будет православия, не будет нас, а православие — это Московский Патриархат", — говорят верующие.Обычно сдержанные священнослужители тоже на эмоциях. Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины, очень жестко ответил на притязания раскольников."Нас загоняют в формат политической партии, чтобы нами повелевал не Христос, а политики. Люди, которые надели на себя рясы и активно занимаются политикой, — это просто нечестные люди. Константинопольский Патриарх не имеет права присылать в нашу и без того независимую Церковь своих посланцев. Византийской империи нет. Они живут за счет той великой православной державы, которой была Византия. Сейчас там другая страна – Турция — и там православных можно на пальцах пересчитать", — отметил Онуфрий.Византийская империя пала в XV веке. Тогда и Константинополь, захваченный турками, перестал быть вторым Римом — центром христианства. От паствы остались крохи, но патриархи сохранили себе титул Вселенский.Его Божественное Всесвятейшество, архиепископ Константинополя, нового Рима и Вселенский Патриарх — вот так ни больше ни меньше звучит титул Варфоломея — Константинопольского Патриарха. Это его неприметная резиденция, к которой не ведут указатели, нет таблички на входе. Здесь не встретишь священников в рясах — они вынуждены переодеваться внутри, поскольку на улицах власти Турции им разрешают появляться только в светских одеждах.Имамы, как видно, свои права смогли отстоять. Им и церкви разрешили переделывать под мечети. Район Фанар в Стамбуле испокон веков считался христианским. В одном из зданий жили православные священники. Сейчас оно заброшено, разваливается, а власти не где-нибудь, а именно у этих намоленных стен поставили мусорные баки, вот еще и на стене кто-то написал: "Путь один – ислам".Ислам в Турции исповедуют 99% населения. Некогда христианский район Фанар сейчас в окружении других верующих. Жителя с нательным крестиком здесь увидеть едва ли возможно. 4 тысячи православных на всю Турцию. Найти места, где молятся эти люди, крайне непросто."Не все могут позволить себе подняться на 6-й этаж", — рассказывают верующие. Взбираемся под крышу на последний этаж. Здесь в маленькой комнатке проходят службы. Крестятся, ставят свечки, а в окна льется надрывный призыв муэдзина. "Район, в котором находится наш храм, — район ночных клубов. На Пасху мы слушаем литургию, а из окна слышна дискотека, а окна закрыть нельзя – душно", — жалуются люди.Строительством православного храма местные иерархи не озадачены. Старые церкви превращены, если не в мечети, то в музеи. Сотрудник спешно сметает толстый слой пыли. Паломники здесь редкость. Непросто пробиться за наглухо закрытые двери и заборы с колючей проволокой, которыми обнесли святыни."Была в паломничестве в Турции. У меня был просто шок в первые дни. Где молиться? Негде. Храмах — это музеи, нам даже запрещали креститься", — вспоминает одна из прихожанок.Украинские паломники ездили в Турцию, чтобы передать Патриарху тысячи подписей с просьбой не трогать их Церковь. Ведь еще 300 лет назад Константинополь своей грамотой подтвердил, что Киевская метрополия навсегда входит в состав Русской Православной Церкви. Вот потому и по сей день вместе. Чтут православные заветы, что святы здесь для каждого, а им так упорно стараются навязать новые ценности."Та мораль, которую насаждают, антихристианская. Вводятся новые правила. Узаконены однополые браки, аборты, самоубийства. Это все противно Христу. Бог не благословляет делать это", — подчеркнул Онуфрий."Второй брак священнослужителям, наверное, скоро разрешат, а монахам — ходить на танцы. Мы все против вмешательства Патриарха Варфоломея в дела канонической Святой Православной Церкви, которая хранила и хранит все традиции и уставы церковные. Константинополь этим не может сегодня похвастаться", — считает митрополит Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский.Главная паства Константинополя — в США — 1,5 миллиона верующих. Константинополь забрал их к себе после революции, как только в советской России начались гонения на Церковь и ей было не до борьбы за границей, самой бы выжить."Воспользовался ситуацией, чтобы резко усилить позиции. В частности, отобрал у нас фактически американскую Церковь, создав там свою можно сказать базу. В ХХ веке на волне антикоммунизма и противостояния двух систем Константинополь играл важную роль в планах США по борьбе с СССР", — рассказал Павел Кузенков, доцент исторического факультета МГУ, преподаватель Сретенской духовной семинарии."Константинопольский Патриарх наносил удары по РПЦ, когда она была ослаблена. Это было после революции и после развала СССР. Бросаться, когда плохо лежит, хищнически что-то захватывать. Храм Александра Невского фактически отобран у РПЦ абсолютно незаконно", — сказал протоиерей Андрей (Новиков), настоятель храма Живоначальной Троицы.А еще были вмешательства в Эстонии, Финляндии, Польше. Направления, на которых влияние Москвы, как известно, очень старались ослабить американские политики. И вот Патриарх Константинопольский Варфоломей всегда в их компании. И неважно, чья администрация в Белом доме. В 1997-м он жал руку Альберту Гору, потом улыбался Джо Байдену, а Хилари Клинтон благодарил за службу.А уж как расположен к нему главный украинский раскольник Филарет, который еще в начале 90-х заявил об автокефалии Церкви… Волнения, которые начались почти 30 лет назад, по сей день не утихнут."В 1991 году поместный Собор проголосовал за создание в Украине поместной Церкви, но паства не приняла это решение, изгнала своего епископа Лазаря. Перед ним закрыли храмы, забаррикадировалась семинария, закрыли резиденцию от него. В Почаеве монахи на руках вынесли своего епископа. Это была ужасная ситуация", — вспоминает игуменья Серафима — настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.Возглавивший раскольников Филарет был предан анафеме, но не сдался. Украинские власти подбадривали. Силой у Православной Церкви отобрали три тысячи храмов. Теперь еще и единоверцев стали бить, нападают на паломников, которые идут в Крестный ход вместе со священниками УПЦ. И, конечно, нынешний приезд константинопольских экзархов ситуацию еще больше накалит."Решение направить экзархов в Киев принято именно сейчас, так как кто-то в Константинополе очень торопится завершить весь этот автокефальный проект, пока у власти находится президент Порошенко, который очень активно все это поддерживает", — уверен Иларион, митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.Но паства предавать свою Церковь не собирается. В Киево-Печерской лавре молятся о том, чтобы правители одумались. Прихожане в слезах. За веру они собираются стоять до конца. "Никакая политика на нас не повлияет, ни на какой компромисс мы не пойдем никогда. Мы будем только стоять за Христа до мученического креста", — говорят верующие.