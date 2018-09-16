До конца года Украина планирует создать базу своих военно-морских сил в Азовском море. Об этом сообщается на странице официального представительства украинского кабмина в Фейсбуке. Сообщается, что в Бердянске уже спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.

До конца года Украина планирует создать базу своих военно-морских сил в Азовском море. Об этом сообщается на странице официального представительства украинского кабмина в "Фейсбуке". Сообщается, что в Бердянске уже спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.Украинский Совет национальной безопасности и обороны ранее распорядился усилить военное присутствие страны в Азовском море и снабдить подразделения береговой обороны ракетным оружием, передает РИА Новости. Тем временем командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Попко сообщил об увеличении армейской группировки в Приазовье.Накануне украинский президент Петр Порошенко назвал осмотры российскими пограничниками украинских судов в Азовском море "частью гибридной войны" против его страны. По словам Порошенко, у России нет права останавливать украинские суда, перевозящие грузы и пассажиров из двух важных портов Украины — Мариуполя и Бердянска.По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, в Вашингтоне смотрят на присутствие российских военных в Азовском море как на "очень агрессивные провокационные шаги", и Соединенные Штаты обеспокоены данной ситуацией.Вопрос использования акватории Азова обострился между Украиной и Россией после того, как 25 мая текущего года украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, экипаж которого до сих пор не может вернуться домой. После этого пограничники России усилили досмотры украинских судов, а официальный Киев заявил о необходимости создать корабельно-катерную группировку для противодействия российским пограничникам.