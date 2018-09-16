В США американская демократия являет чудеса. Книга с претензией на документальность о закулисье Белого дома вышла в лидеры продаж и вновь заставила людей читать. Мишень - президент Трамп.

В США американская демократия являет чудеса. Книга с претензией на документальность о закулисье Белого дома вышла в лидеры продаж и вновь заставила людей читать. Мишень — президент Трамп. Цель — лишить его республиканского большинства в Конгрессе в ходе предстоящих выборов 6 ноября.Шеф Пентагона Джеймс Мэттис по прозвищу Бешеный пес оказался недостаточно безумным. Он "умеренный пес" — так Дональд Трамп за глаза стал называть Мэтиса, пишет газета The Hill. Президент якобы давно перестал советоваться с министром обороны по ключевым вопросам международной повестки. Поползли слухи, что сразу после промежуточных выборов в Конгресс в начале ноября "умеренный пес" Мэтис может и вовсе оказаться на улице, — настолько хозяин им недоволен.Мэттис ослушался эмоционального приказа Трампа "убить всех в Сирии", в том числе президента Асада. И действовал куда более осторожно, чем хотел американский лидер, пишет известный журналист Боб Вудвард в своей новой книге "Страх. Трамп в Белом доме".Еще одно его утверждение: будто Мэтис в разговоре с коллегами заявил, что уровень развития у Трампа как "у пяти- или шестиклассника".Мэттис все опроверг, но из книги слов не выкинешь: вот он "Страх" — в кроваво-красной обложке. В первый день продаж расхватали более чем 750 тысяч экземпляров. Такой ажиотаж вокруг историй о Дональде Трампе напоминает феноменальный успех книг о другом вымышленном персонаже — Гарри Поттере. 11 лет назад безусловный рекорд в США поставила книга "Гарри Поттер и дары смерти".Какой-то из этих даров точно бы пригодился сейчас Дональду Трампу: волшебная палочка, мантия невидимости либо воскрешающий камень. Ведь с новой силой заговорили об импичменте президента. Автор книги "Страх", которую президент США назвал сборником фантастики, пишет, что даже глава аппарата Белого Дома генерал Келли якобы говорил, что Трамп "спятил". Впрочем, оценивать уровень безумия вашингтонских политиков задача не из легких.В книге утверждается, что в прошлом году на Совете по нацбезопасности в Белом доме сенатор Линдси Грэм предложил Трампу попросить Китай убить Ким Чен Ына, а после покушения поставить во главе КНДР генерала, подконтрольного Вашингтону.Автор книги, который уже приложил руку к отставке Никсона во время Уотергейта, говорит, что готов предъявить аудиозаписи своих разговоров с источниками.Со дня на день о Трампе выйдет еще одно произведение — на этот раз за авторством порноактрисы Сторми Дэниэлс. Она утверждает, что очень близко знакома с президентом.Но, возможно, самым болезненным ударом по президенту США стало то, что после месяцев сопротивления на сделку со спецпрокурором Мюллером пошел бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Его судят по закону 80-летней давности об иностранных агентах. Еще недавно в США он практически не применялся, а теперь вдруг стал крайне востребованным инструментом Минюста.На этом погорел бывший советник президента по нацбезопасности Майкл Флин, который лоббировал интересы Турции. Манафорт не зарегистрировался иностранным агентом, лоббируя в США интересы Украины. Но Мюллер явно ждет от него информации о сговоре Трампа с Россией. Манафорту грозит до 10 лет тюрьмы. Нажим на него велик. И чем все кончится для Трампа, пока можно только гадать.Чтобы максимально скостить срок и убедить в своем раскаянии, Манафорт отдаст государству роскошные апартаменты в башне Трампа и еще 4 объекта недвижимости в разных районах Нью-Йорка на общую сумму 23 миллиона долларов. Выходит, заодно практически окупили затраты на расследование Мюллера, которое уже обошлось в 26 миллионов долларов и которое Трамп назвал самой дорогой в истории "охотой на ведьм"."У меня хорошие показатели по опросам, а экономика находится в лучшем состоянии, чем когда-либо. Если бы не подстроенная "охота на ведьм" в связи с Россией, они были бы на 25% выше. Крайне противоречивый Боб Мюллер и 17 злых демократов используют эту фальшивку, чтобы навредить нам на промежуточных выборах. Нет никакого сговора!" – сказал Трамп.По заявлению Белого дома, сделка Манафорта со следствием не имеет ничего общего с избирательной кампанией Трампа и Россией.Приговор Полу Манафорту начнут оглашать, начиная с 16 ноября, то есть уже после промежуточных выборов в Конгресс. А расследование Мюллера, уже очевидно, продолжится и в следующем году, оставаясь главным оружием внутренней борьбы на весь политический сезон.