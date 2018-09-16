Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с Соединенными Штатами из-за угрозы Вашингтона о введении в начале новой недели пошлин на дополнительные группы китайских товаров. В Пекине считают нецелесообразным возобновлять переговоры в условиях растущего давления со стороны администрации Трампа.

Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с Соединенными Штатами из-за угрозы Вашингтона о введении в начале новой недели пошлин на дополнительные группы китайских товаров. По сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих китайских чиновников, в Пекине считают нецелесообразным возобновлять переговоры в условиях растущего давления со стороны администрации Трампа.Ранее сообщалось, что новый раунд торговых переговоров в Вашингтоне с делегацией Китая администрация Трампа наметила на 27-28 сентября. Делегацию США возглавит министр финансов Стивен Мнучин. При этом 17 или 18 сентября США объявят о введении пошлин на дополнительные группы товаров из Китая на сумму 200 миллиардов долларов в размере порядка 10 процентов, а не 25 процентов, как планировалось изначально.Угроза новых пошлин отнюдь не воодушевила Пекин: по словам одного из источников, Китай не намерен "вести переговоры с приставленным к его голове пистолетом".