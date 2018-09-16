Количество жертв урагана Флоренс выросло до 11. Ранее сообщалось о 8 погибших.

Количество жертв урагана "Флоренс" выросло до 11. Ранее сообщалось о 8 погибших. Однако стало известно, что в округе Камберленд (США, штат Северная Каролина) погибли еще три человека. Причина их смерти не установлена, передает РИА Новости."Флоренс" свирепствует на атлантическом побережье США. Он принес угрозу наводнений. Были эвакуированы более 27 тысяч жителей штатов Южная и Северная Каролина. Сотни тысяч человек остались без электроэнергии.