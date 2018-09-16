Внутренняя комиссия РКК Энергия завершила расследование причин появления отверстия в корпусе космического корабля Союз. Эксперты представили Роскосмосу фото корабля на этапе сборки.

Внутренняя комиссия РКК "Энергия" завершила расследование причин появления отверстия в корпусе космического корабля "Союз". Эксперты представили "Роскосмосу" фото корабля на этапе сборки. На этих снимках видно, что в корпусе аппарата нет никаких дыр.Фото были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия", уточняет РИА Новости. Сначала фотографии были сделаны до установки экраном противометеоритной защиты (алюминиевые панели, которые защищают корабль от микрометеоритов и космического мусора), затем – после.После установки защиты корабль закрыли экранно-вакуумной изоляцией, и он был направлен на окончательную сборку, а потом – на тестирование систем. После этого "Союз" привезли на Байконур. Соответственно, делают вывод эксперты, отверстие могло появиться в промежуток времени (180 суток) между тем, как корабль вышел из цеха "Энергии" и его подъемом на орбиту.10 сентября РКК "Энергия" представила генеральному директору госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину доклад по итогам расследования. В "Роскосмосе" была создана собственная комиссия. Экспертам предстоит расследовать, каким образом в корпусе корабля "Союз", находящегося на орбите, появилось отверстие. Его появление привело к разгерметизации, однако космонавты быстро устранили неисправность.