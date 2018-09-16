Назначенные Патриархом Константинопольским Варфоломеем так называемые экзархи - архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископа Эдмонтонский Иларион из Канады - уже прилетели в Киев готовить автокефалию Украинской православной церкви.

Назначенные Патриархом Константинопольским Варфоломеем так называемые экзархи — архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископа Эдмонтонский Иларион из Канады — уже прилетели в Киев готовить автокефалию Украинской православной церкви. В публичном пространстве, перед фото- и телекамерами, спецпредставители пока не засветились. Но кто они? Чем дышат?Еще летом Илариона Эдмонтонсого, прибывшего с территории канадских провинции Альберта и Британская Колумбия, и Данила Памфилийского, прилетевшего из штата Иллинойс, представил Порошенко посланник Патриарха Варфоломея митрополит Гальский Эмманул. Оба родились на Западной Украине. Оба — священники Константинопольского Патриархата, на главу которого у президента Украины такие большие надежды."Мы, ваше Высокопреосвященство, ждем томоса. Ждем решения нашей матери-Церкви, ждем решения Синода. Мы очень благодарны за твердость, которую демонстрирует его Всесвятость", — заявил Порошенко.Впрочем, Украину Патриарх Варфоломей из вида не упускал никогда. Плотно общался с Виктором Ющенко также мечтавшем о поместной Церкви. В Киеве дошли до того, что в 2008 году к визиту Ющенко в Стамбул даже отчеканили 50 серебряных монет — по килограмму каждая. На аверсе поместили и хозяина, и гостя.Фото с их первой встречи в 2005-м. В наушниках, что надел Ющенко, как раз и звучит голос будущего епископа Эдмонтонского, который был переводчиком. Илариону в Стамбуле тогда не по своей воле пришлось задержаться — турецкая полиция заподозрила в нем боевика из Чечни. Из-под ареста выпустили после звонка из консульства. Варфоломей, однако, помощника не забудет.Через два года уроженца Львова и бывшего выпускника Киевской духовной семинарии — кстати, и по сей день относящейся к РПЦ — переведут в Канаду. Еще через год изберут епископом тамошней западной епархии. Прихожане — в основном потомки иммигрантов с Украины.С акцентом на языке предков говорят и многие прихожане Православной Украинской Церкви в США. Городок Саут-Баунд-Брук, что в часе езды от Нью-Йорка, — ее центр. Созданная в начале 20-х годов Церковь десятилетиями считалась неканонической, пока в 1995-м под свое крыло ее не взял Патриарх Варфоломей.Вместе со 115 украинскими приходами Константинопольскому Патриархату отошел и Андреевский кафедральный собор. Именно здесь в мае 2001 года митрополит Антоний рукоположил в священники Даниила Зелинского, одного из двоих, отправленных сейчас в Киев экзархов.Учился Даниил тут же по соседству. На огромной территории — семинария Святой Софии, где будущий архиепископ Памфилийский получал второе религиозное образование. За плечами тогда уже были униатская семинария и Католический университет в Вашингтоне. К кадрам с Украины в Саут-Баунд-Бруке отношение особое. С них в отличие от местных даже денег за обучение не берут.Прилежным ли семинаристом был выходец из семьи ивано-франковских педагогов Владимир Олегович Зелинский, выяснить не удалось. Узнав, что мы с российского телевидения, митрополит Антоний Щерба через своего помощника в интервью нам отказал.Общаться в этой Церкви не хотят не только с российскими журналистами, но и со своими собратьями по служению. Новости об отправке в Киев экзархов с тревогой восприняли в Русской Зарубежной Церкви."Мы всегда молимся за мир, за то, чтобы между православными христианами было единство. Увы, в последнее время положение только ухудшается. И Патриарх Варфоломей Константинопольский берет на себя личную ответственность за то, что он может разделить православных христиан во всем мире", — считает Иларион, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.Митрополит Иларион сам — этнический украинец. Его предки иммигрировали в Канаду с Волыни. Но по национальностям в РПЦЗ делить никого не принято. Синодальный Знаменский собор на Парк-Авеню — единственный православный храм в Нью-Йорке, чьи двери открыты всю неделю и для всех. Но вот священников той самой Украинской православной церкви в США там никогда не видели.Зашедших за ограду церковного кладбища встречает крест "Борцам за волю и государственность Украины". У его подножия — привезенная из Европы плита с могилы Симоны Петлюры. По соседству целый участок отведен однотипным надгробиям над захоронениями сбежавших в Америку бойцов УПА. Тут же лежат и некоторые их командиры. Например, Юрий Лопатинский по прозвищу Калина — кавалер "железного креста" и подполковник абверовского батальона "Нахтигаль". Его головорезы в 1941-м устроили еврейский погром во Львове.Националисты не дают зарасти и тропе, которой ходят и к могиле одного из их главных своих идеологов — Дмитрия Донцова. Еще в 1914- м в одной из своих программных работ под названием "Украинское государство и война против России" он рассуждал о том, что лишь путем дробления можно удержать Московскую империю от мирового господства. Раскол церковный, который сейчас затевают в Киеве, вполне в духе этих заветов.