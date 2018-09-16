Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду оформил первый дубль в своей новой команде. Произошло это в матче четвертого тура чемпионата Италии против Сассуоло. Встреча проходила на домашнем стадионе Юве - Альянце.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил первый дубль в своей новой команде. Произошло это в матче четвертого тура чемпионата Италии против "Сассуоло". Встреча проходила на домашнем стадионе "Юве" — "Альянце".На 50-й минуте футболисты "старой синьоры" разыграли угловой, в результате которого защитник "Сассуоло" пытался скинуть мяч своему вратарю, однако попал в штангу и отскочил к находящемуся в одиночестве Роналду. Попасть в пустые ворота для него не составило труда. А спустя еще 15 минут после подачи Эмре Джана он стал автором дубля.Голы португальца обеспечили его клубу победу со счетом 2:1.Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" в минувшее трансферное окно. Ранее в первых трех играх Серии "А" португалец не мог поразить ворота соперников, лишь раз став автором голевой передачи.