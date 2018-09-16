Большую часть прошедшей недели внимание было приковано к Владивостоку. Это так называемый свободный порт в российском Приморье, в котором на Восточном экономическом форуме собрался фактически пятисторонний саммит - лидеров России, Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии.

Автор: Дмитрий КиселёвБольшую часть прошедшей недели внимание было приковано к Владивостоку. Это так называемый свободный порт в российском Приморье, в котором на Восточном экономическом форуме собрался фактически пятисторонний саммит — лидеров России, Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии.Не представляю себе другой площадки в мире, где такое было бы возможным. А вот во Владивостоке случилось. Это была сенсационная конфигурация, где лидеры ключевых стран региона смогли по-соседски глаза в глаза обсудить как горячие темы типа Северной Кореи, так и стратегические возможности совместного развития на десятилетия вперед.Более того, эта великолепная пятерка в полном составе приняла участие в общей панельной дискуссии на пленарном заседании форума. Мне лично еще было особенно приятно, что вел ее не какой-то залетный американец типа Чарли Роуза из PBS, Фарида Закария из CNN или Мегин Келли из NBC, а российский журналист и телеведущий канала "Россия 1" мой коллега Сергей Брилев. Отличный выбор! С одной стороны, видно было, что лидерам с ним комфортно, а с другой, — Сергею как опытному журналисту удалось мягко вытянуть из них неожиданное.Чего стоит хотя бы зигзаг от темы Дальнего Востока в сторону дела Скрипалей и двух россиян, которых британцы назвали "подозреваемыми" в отравлении."Появились минимум две версии, что же произошло с этими двумя молодыми людьми с фотографий в Англии по поводу дела Скрипалей. То ли они специально лезли в камеру, чтобы их сфотографировали и был отправлен месседж, что "это русские", то ли это совсем непрофессиональные люди, коль они попались во все камеры. Может быть, у вас какая-нибудь третья версия есть?" – поинтересовался Сергей Брилев у президента Путина."Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы уже знаем, кто они такие, мы их нашли", — ответил глава государства.Тут все затаили дыхание. Президент об этих двоих еще не говорил. А тут их уже нашли в России. А потом — неожиданный призыв не прятаться."Надеюсь, что они сами появятся и о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего особенного и криминального нет, уверяю вас. Посмотрим в ближайшее время. Пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации и все расскажут", — заявил Путин."Давайте в субботу ко мне в студию. Я готов", — сказал Сергей Брилев.Понимаю Сергея. Но до субботы мужчины не дотерпели — решили сдаться Маргарите Симоньян, шефу телекомпании RT. Какова была реакция Лондона?Автор: Александр ХабаровАлександр Петров и Руслан Боширов сегодня в списке самых разыскиваемых людей в мире. Лондон утверждает, что это они отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В интервью телеканалу РТ они представились коммерсантами средней руки и сообщили, что посещали Солсбери как туристы.Тот факт, что побывали в городе дважды, Петров и Боширов объясняют плохой погодой во время первой поездки. В Тwitter-аккаунте находящегося рядом Стоунхенджа действительно есть запись о том, что 3 марта этот комплекс для посещения был закрыт.Петров и Боширов утверждают, что на следующий день они зашли в Солсбери в собор, знаменитый высоким шпилем и старинными часами XIV века."Собор очень красивый, там очень много туристов, в том числе русских. Кстати, у нас очень много фотографий оттуда, которые должны были показать", — сказали Петров и Боширов. Но об этих перемещениях россиян по Солсбери в отчете британской полиции информации нет.Скотланд-Ярд уже заявил, что не намерен публиковать дополнительные фотографии Петрова и Боширова. Якобы полиция показала прессе все, что у нее есть. Британские спецслужбы продолжают утверждать, что россияне приехали в Солсбери не для того, чтобы смотреть на этот собор. Их главной целью, как считают в Лондоне, был дом Сергея Скрипаля.Скотланд-Ярд подтверждает свою версию скриншотом камеры видеонаблюдения на автозаправке, которая находится примерно в 7 минутах ходьбы от дома бывшего двойного агента. Но нет никаких свидетельств того, что Петров и Боширов приближались к его двери и оставляли здесь яд. Хотя, если верить опубликованным в Англии материалам, они должны были появиться тут около полудня в воскресенье, когда их мог видеть кто-то из соседей Скрипаля.И, наконец, вопрос, где и когда могли отравиться сам бывший полковник и его дочь Юлия, если, согласно представленной полицией информации, они уехали из дома еще утром того же дня?В воскресенье, 4 марта, машина Скрипалей выехала в 9:15 утра, и ее видели в Солсбери в трех разных местах. Оба они отключили свои мобильные, и в течение четырех часов их местонахождение с помощью геолокации было невозможно обнаружить. Ни одна камера видеонаблюдения не зафиксировала, что после отъезда они возвращались домой.Бывший посол Великобритании в Узбекистане, а ныне правозащитник Крейг Мюррей внутри своей страны сейчас под шквалом критики. Британская пресса сосредоточена на том, чтобы искать изъяны в заявлениях россиян.Английский сайт Bellingcat утверждает, что общегражданские паспорта Боширова и Петрова выглядят подозрительно, — это якобы указывает на то, что оба они связаны со спецслужбами."Полный абсурд считать, что эти люди не имеют отношения к атаке. У меня нет никаких сомнений в их виновности", — заявил Джон Глен, депутат парламента Великобритании от избирательного округа Солсбери.Британское правительство безапелляционно негодует по поводу появления в эфире подозреваемых в отравлении россиян: "Ложь и откровенная фальсификация, озвученные в интервью российскому государственному телеканалу "RT", — это издевательство над зрителем!"На этом фоне вопросы к Скотланд-Ярду остаются без ответа. Например, что значит микроскопическое количество пресловутого "Новичка", которое якобы было обнаружено в гостиничном номере россиян?"Если частицы обнаруженного вещества, как говорит полиция, были столь ничтожны и не представляли угрозы людям, то их явно было недостаточно для проведения анализов. Они могли показать только то, что это некое фосфорорганическое вещество. Возможно, кто-то более квалифицированный меня поправит, но обнаруженный в отеле "Новичок" в этом деле — главный вопрос", — отметил Крейг Мюррей.Работники отеля, которые обслуживают останавливающихся здесь гостей и убирают их номера, возможно, могли бы рассказать журналистам что-то интересное. Но для любопытствующих вход сюда закрыт. Общаясь по телефону, администраторы переадресуют все вопросы к полиции.Если подозреваемые россияне согласились на интервью, которое теперь разбирают по слогам, то Лондон продолжает прятать пострадавших Скрипалей от прессы. Дочь бывшего полковника озвучила заранее написанное заявление и исчезла. Вопросов ей никто из британских журналистов даже не попытался задать.Жителей Солсбери явно раздражает сама тема скандального отравления. Полиция добавила напряжения, заявив, что не может гарантировать, что здесь не найдется еще одна емкость с ядом. Это было сказано в продолжение того, что Скотланд-Ярд не может объяснить, каким образом запечатанный флакон с "Новичком" оказался в корзине одной из благотворительных организаций, в которой его в итоге нашел местный наркоман.Против подозреваемых россиян пока предъявлены лишь скриншоты камер наружного наблюдения. Вряд ли таких доказательств было бы достаточно даже для самого благожелательного обвинения суда, если, конечно, не считать сам факт посещения Солсбери преступлением.