Бывшая участница Дома-2 Дарья Дрзьяк опубликовала фотографии из больничной палаты, где ее навестил священник. Ее поведение посчитали аморальным. Однако сама Дарья Друзьяк намерена и дальше искать защиты у Бога.

Бывшая участница "Дома-2" Дарья Дрзьяк опубликовала фотографии из больничной палаты, где ее навестил священник. Ее поведение посчитали аморальным. Однако сама Дарья Друзьяк намерена и дальше искать защиты у Бога.Несмотря ни на что, Друзьяк намерена и дальше искать защиты у Бога. Судя по всему, бывшая участница телестройки нашла для себя единственный выход.В больничной палате девушку навестил священник. Это заставило Дарью по-иному взглянуть на ситуацию.Информация дополняется.