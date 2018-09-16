Московский Спартак потерпел первое поражение в чемпионате России. В матче 7 тура российской премьер-лиги москвичи уступили дома грозненскому Ахмату с результатом 1:2.

Московский "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате России. В матче 7 тура российской премьер-лиги москвичи уступили дома грозненскому "Ахмату" с результатом 1:2.Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера нашел причину неудачи красно-белых. "В первом тайме мы вышли на поле без злости, это и сыграло важную роль. Нам тяжело забивать, чаще всего это заслуга соперника. Когда сталкиваешься с соперником, который играет от обороны, это всегда сложно. Так было и в сезоне, когда мы стали чемпионами", — приводит слова Карреры ТАСС."У меня есть качественные игроки, играют 11 из них. Я вынужден делать определенный выбор, нелегко подобрать определенных игроков к конкретным матчам. Мы работаем над тем, чтобы выставлять подходящий состав", — добавил итальянский специалист.Каррера сказал, что выход в стартовом составе полузащитника Софьяна Ханни его решение, а результат давления в соцсетях. "У меня 25 человек, и я ставлю на поле тех или иных не потому, что они что-то написали в соцсетях. Я даже своего брата бы не поставил в состав. Я ни друг, ни враг никому. Я в любой момент могу использовать любого игрока. Сегодня он играл, потому что я решил, что настал момент поставить его в состав. Только поэтому. А также потому, что нам предстоит много матчей. А не из-за того, что он что-то написал в социальных сетях".