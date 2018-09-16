Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Соглашение между сторонами подписано на четыре боя.

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Соглашение между сторонами подписано на четыре боя."Да, я действительно подписал контракт, — цитирует Евлоева ТАСС. – Мой дебют в организации состоится до конца года, о чем будет объявлено позже. Скорее всего, я дебютирую на европейском турнире. Контракт подписан на четыре боя".Евлоев является действующим чемпионом М-1 в легчайшем весе. Он имеет стопроцентный показатель, одержав победы во всех десяти проведенных боях.