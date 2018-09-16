Нюша, уехавшая из России на время беременности и родов, уже совсем скоро познает радость материнства. Из-за этого у ее супруга образовалось свободное для работы время. Игорь Сивов воспользовался этим и уехал в командировку.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-09-2018-muzh-ostavil-beremennuyu-nyushu.html" target="_blank">Муж оставил беременную Нюшу</a> - Нюша, уехавшая из России на время беременности и родов, уже совсем скоро познает радость материнства. Из-за этого у ее супруга образовалось свободное для работы время. Игорь Сивов воспользовался этим и уехал в командировку.
[url=http://33live.ru/novosti/16-09-2018-muzh-ostavil-beremennuyu-nyushu.html]Муж оставил беременную Нюшу[/url] - Нюша, уехавшая из России на время беременности и родов, уже совсем скоро познает радость материнства. Из-за этого у ее супруга образовалось свободное для работы время. Игорь Сивов воспользовался этим и уехал в командировку.